Под Судогдой столкнулись две легковушки

Авария произошла вчера днём на 80 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас»,- сообщают в региональном ГИБДД.

Водитель автомобиля ВАЗ-211440 выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Iran Khodro Samand». В результате ДТП пострадали водитель и пассажир в отечественном авто, а так же водитель иранского автомобиля.

К ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекалось 6 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС России – 2 человека и 1 единица техники,- сообщают владимирские спасатели.