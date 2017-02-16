Под Судогдой столкнулись две легковушки

В результате ДТП пострадали три человека

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Авария произошла вчера днём на 80 км автодороги  «Владимир – Муром – Арзамас»,- сообщают в региональном ГИБДД.

Водитель автомобиля  ВАЗ-211440 выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Iran Khodro Samand».  В результате ДТП пострадали водитель и пассажир в отечественном авто, а так же водитель иранского автомобиля.

К ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекалось 6 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС России – 2 человека и 1 единица техники,- сообщают владимирские спасатели.

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