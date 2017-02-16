Жителя Волгограда задержали в Муроме за «выкуп» родственников

Мужчина подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику муромской полиции.

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Следственными органами СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Волгограда. Мужчина подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

По версии следствия, накануне вечером в рамках оперативно-розыскных мероприятий инспекторы ДПС остановили автомобиль, двигавшийся по автодороге Нижний – Новгород – Муром.

Водителя и пассажира цыганской национальности сопроводили в отдел полиции. В рамках проведения оперативных мероприятий их проверяли на причастность к совершению нескольких краж  в Муромском районе.

В это же время 46-летний подозреваемый, родственник мужчин, решил им помочь.  Он попросил сотрудника уголовного розыска отпустить внука и сына за 12 тысяч рублей.

Однако правоохранитель от такого предложения отказался и сразу же проинформировал о произошедшем руководство. Подозреваемый был задержан на месте передачи взятки.

Примечательно, что мужчин, доставленных в ОВД, после проверки отпустили, а «просителю» теперь грозит до 8 лет лишения свободы.

Подозреваемый вины не признает, утверждая, что все случившееся – провокация.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: http://rweek.ru/2016/10/20/

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