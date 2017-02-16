Ликвидаторов дыр оценят по месячным итогам

В феврале за первую неделю случилось аж 8 аварий, для устранения которых пришлось копать траншеи и восстанавливать пробитую трубу. В порывах ничего критичного нет. Учитывая износ теплосетей в городе, оценивающийся на уровне 70%, немудрено, что аварии случаются довольно часто. Но не этот факт больше всего возмущает депутатов горсовета.

Второй год они пристально наблюдают за восстановительными работами после устранения аварийных ситуаций. В центре их внимания оказались ямы, которые тепловики оставляют после ремонта. Во Владимире насчитали 274 разрытия, оставленных с прошлого года.

Депутаты горсовета многократно беседовали с тепловиками по срокам работ. Они справедливо считают, что недопустимо оставлять ямы на тротуарах, газонах и дорогах на зиму. В этом депутатов поддержала и городская администрация. Она стала решать проблему в судебном порядке.

Первый итог – суд обязал тепловиков выплатить 1,3 млн рублей в виде штрафов за несвоевременное устранение разрытий. Есть и первые результаты от таких мер воздействия. Все 274 разрытия засыпаны и утрамбованы щебенкой.

Но, конечно, судиться и ругаться – не инструменты конструктивного диалога. Важно устранить проблему на корню. А для этого надо найти такую дорожную компанию, которая бы в срок и качественно делала благоустройство после разрытий.

– Никого из предыдущих подрядчиков к торгам не допустили. Контракт на сумму 5 млн рублей заключен с компанией-новичком. Если за месяц подрядчик не выполнит оговоренный объем работ, то мы с ним расторгаем контракт и заключаем с одним из трёх, которые тоже участвовали в торгах, – говорит исполнительный директор ОАО «ВКС» Юрий Костюков.

Все старые разрытия планируют ликвидировать к 1 июля. В целом же в грядущий ремонтный сезон компания «ВКС» планирует потратить только на благоустройство территорий после проведения ремонтных работ 29,5 млн рублей. Подсчитано, что после гидравлических испытаний и замены труб потребуется восстановление свыше 30 тысяч квадратных метров тротуаров, газонов и дорог.

Фото: https://static.life.ru/posts/2016/01/178329/gr/north/ 09b1b2303bc4691c865cdb9669301fa7__1200x630.jpg