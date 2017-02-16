Бомба оказалась коробкой чая

Выстроилась огромная пробка в сторону Доброго. Свидетели происшествия ломали голову: что за спецоперация проводится в обычном автобусе. Появились версии, что там нашли закладку наркотиков.

Как рассказал «Призыву» врио начальника отдела ОИиОС УМВД России по Владимирской области Андреев Тутуев, пассажиры «Волгобаса» подняли тревогу, увидев на одном из сидений забытый сотовый телефон и коробку чая. Всех попросили покинуть салон, и одновременно поступил сигнал в полицию.

– Приехала оперативная группа со служебной собакой. Оставленные предметы были обследованы, после чего принято решение о снятии оцепления и возобновлении движения, – рассказал наш собеседник.

Сейчас полицейские ждут владелицу забытых вещей, чтобы возвратить ей их. Полицейские благодарят горожан за бдительность и оперативность. И напоминают: не будьте безучастны, когда есть подозрения в легальности сумок, пакетов, коробок, которые бесхозно лежат в бойких местах. Стоит доверить их обследование специалистам. Время такое, что бдительным быть необходимо!

Кстати, сегодня же утром в Коврове полицейские также обследовали подозрительный пакет, в котором оказался мусор.

Фото из группы “Подслушано Автомобилистов”