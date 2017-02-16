Жительница Киржача будет мести улицу за украденный газ

Во Владимирской области вынесен приговор 41-летней женщине, которая самовольно подключилась к газопроводу и на протяжении долгого времени пользовалась голубым топливом.

Как сообщает пресс-служба “Газпром межрегионгаз Владимир”, в июне 2012 года жительнице одного из домов на улице Ленинградской отключили газ из-за того, что плита в её квартире была неисправна и создавала угрозу возникновения аварии. Газовики установили заглушку и опломбировали кран. Однако это не помешало хозяйке снова пользоваться газом. В июне 2016 года знакомый женщины сорвал запорное устройство и подключил плиту к газовой трубе при помощи гибкого шланга. Незаконная врезка была обнаружена только в декабре 2016 года – во время повторного обхода уже отключенных абонентов. Своими действиями женщина нанесла газоснабжающей компании ущерб почти в 35 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Обвиняемая полностью признала свою вину, а на судебном заседании согласилась с предъявленными обвинениями и собранными доказательствами – суд определил это, как смягчающее обстоятельство и приговорил женщину к 200 часам исправительных работ.

Компания «Газпром межрегионгаз Владимир» напоминает: самовольное подключение к газопроводу угрожает безопасности других граждан.

«Такие незаконные врезки не только наносят ощутимый материальный ущерб газоснабжающей организации, но и ставят под угрозу жизни многих людей. Самовольное подключение к газораспределительной сети может привести к утечке газа, что чревато взрывами, пожарами и отравлениями», – отмечает начальник отдела по оперативной работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Наталья Коновалова.

Ежегодно во Владимирской области выявляются десятки фактов самовольных подключений к газовым сетям. Так, в прошлом году газовики обнаружили 219 несанкционированных врезок в жилом секторе. В январе этого года выявлено уже 39 случаев самовольных подключений абонентов к сети газоснабжения. В 2016 году по заявлениям компании «Газпром межрегионгаз Владимир» в регионе было возбуждено 7 уголовных дел. В пяти случаях расхитители газа приговорены к внушительным штрафам, еще один злоумышленник ожидает судебного решения.

Фото: http://news.sarbc.ru/main/2015/08/21/173372.html