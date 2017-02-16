Ковровские депутаты предложили плавить снег

А кроме МУП «САХ» снег вывозят различные предприятия, в том числе самые крупные «Завод имени В. А. Дегтярева», «Ковровский механический завод» и «Ковровский электромеханический завод», а также немало иных.

Снежные массы с ковровских улиц доставляются на специально отведенную площадку в районе Домостроительного комбината на юго-западной окраине города. Но этой так называемой снегосвалки скоро уже не хватит, так как нынешняя зима особенно богата на осадки. Поэтому мэрия сейчас позаботилась о второй площадке для складирования снежных масс неподалеку от первой, тем более что еще в нынешнем сезоне планируется вывезти дополнительно 25 тысяч кубометров снега.

По данным мэрии, вывоз и утилизация 1 кубометра снежной массы обходится городскому бюджету в среднем в 102 рубля, из которых почти половина уходит на содержание снегосвалки. Таким образом, вывоз снега только за пару месяцев обходится Коврову более чем в 6 млн рублей.

Депутаты Ковровского горсовета уже задались резонным вопросом: не золотыми ли получаются такие рукотворные снежные горы? Они предложили горадминистрации просчитать возможность строительства в городе оружейников снегоплавильного завода, что снизит затраты на очистку улиц от снега почти вдвое, да и специальные площадки выделять в нынешних размерах не понадобится.

Мэрия пока однозначного ответа на это пожелание не дала. Видимо, считают, что почем, и за сколько лет окупится снегоплавильное производство.