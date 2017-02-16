Ипотека. Страховать нельзя рисковать

Разобраться в этой непростой теме

нам помогает Ирина Борисовна Изотова,

директор филиала ООО СК «ВТБ Страхование» в г. Владимир.

Скажите, если банк не требует страхования жизни и трудоспособности, то какое развитие событий последует, если что-нибудь случится?

Российское законодательство предусматривает обязательное страхование только одного – риск порчи или утраты объекта недвижимости. Но важно понимать, что ипотека, как и другие кредиты, обычно оформляются на длительный срок. За это время может произойти всё, что угодно. К сожалению, наша практика показывает, что неприятности случаются достаточно часто. Поэтому отказываясь от страхования, необходимо понимать, что все риски лягут на вас или ваших родственников. Далеко не всегда есть финансовый ресурс, который незамедлительно может быть использован в случае неблагоприятного события.

Существует большое количество ситуаций, когда крупные суммы денег срочно необходимы для восстановления здоровья, поддержания привычного образа жизни, содержания семьи, а также выплат по ипотеке.

Вместе с мужем мы взяли ипотеку. Я являюсь созаемщиком. Муж не хочет тратить деньги на страховку, я имею противоположное мнение. Хочу узнать, что по этому поводу думают эксперты.

В случае отказа от страхования жизни при неблагоприятном событии выплаты по ипотечному кредиту ложатся на созаемщика. Конечно, вы можете сэкономить и отказаться от страхования жизни и здоровья. Но в случае потери трудоспособности или, не дай Бог, летального исхода Вашего супруга – платить по кредиту должны будете Вы, а если все же решите оформить страхование жизни и здоровья, то в таком случае обретете финансовую защищенность, в отношении оставшихся на момент наступления страхового случая (инвалидность и летальный исход) платежей по кредиту. Поэтому каждый заемщик должен понимать, что в страховании заинтересован не только банк, который таким образом защищает свои финансы в случае невозможности выплат по кредиту, но и сам заемщик. Ипотека это многолетний продукт, предполагающий серьезный подход и оценку последствий. Страховка – это спокойствие, ведь она помогает оградить своих близких в случае неприятностей от обременения по выплате ипотечного кредита.

Для чего нужно страховать жизнь и здоровье?

При страховании жизни и трудоспособности страховыми случаями обычно являются смерть застрахованного и частичная или полная утрата трудоспособности (присвоение статуса инвалида I или II группы). В этом случае страховая компания выплачивает банку остаток задолженности по кредиту. Остальная часть суммы, если таковая имеется, будет выплачена страхователю или, в случае его смерти, его наследникам.

Собираюсь приобрести в ипотеку вторичную недвижимость. Менеджер настаивает на страховании титула. Зачем это нужно?

Страхование титула – это один из самых эффективных способов защиты права собственности, который включает в себя риски потери недвижимого имущества вследствие прекращения или ограничения права собственности, на основании вступившего в силу решения суда. Это может быть связано с разными причинами. Редки, но, к сожалению, известны случаи, когда граждане лишаются права собственности на квартиру, а вместе с ним и денег, которые были потрачены на первый взнос, взнос по ипотеке, ремонт. Но если этот риск застрахован, то страховая компания выплатит возмещение для погашения задолженности по кредиту. Обратите внимание, что страховать титул необходимо в течение всего срока действия кредита, так как срок исковой давности для защиты прав собственности, установленный законодательством, составляет 3 года и начинается с момента, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Кроме того, этот срок может быть продлен при наличии уважительных причин.

Я полностью погасил кредит по ипотеке. Могу ли я вернуть деньги за страховку?

Все зависит от условий страхования, указанных в договоре, вы можете подать заявление в страховую компанию для перерасчета с учетом уменьшения периода погашения ипотеки. В этом случае может быть возвращена сумма, пропорциональная сроку действия договора страхования. Однако нужно понимать, что в случае погашения кредита страховая защита продолжает действовать, при этом получателем выплаты будет являться страхователь, а не банк.

От чего зависит сумма страхования. Можно ли снизить стоимость?

Если говорить о страховании в рамках ипотечного кредитования, то комплексное страхование обойдется дешевле, чем оформление отдельного полиса по каждому риску. Кроме того, это максимально надежный способ страхования, который предусматривает все возможные риски, которым может быть подвержен заемщик. При оформлении и оплате страховки сразу на срок 3 – 5 лет можно сэкономить до 25% и не беспокоиться о регулярных платежах. К примеру, вы оформляете ипотечный кредит на сумму 3 000 000 рублей сроком на 15 лет. Тогда сумма ежегодного платежа за 5 лет по договору страхования составит 91 824,48 рублей (стоимость зависит от индивидуальных условий страхования). А при условии единовременной оплаты того же договора – 73 080 рублей. Экономия составит 18 744 ,48 рублей.

На фото: Ирина Борисовна Изотова,

директор филиала ВТБ Страхование во Владимире.