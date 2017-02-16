Школьник, спасший семью, получит награду от президента

Глава государства Владимир Путин подписал указ о награждении учащегося Курловской средней образовательной школы №1 Гусь-Хрустального района Глеба Фионина медалью «За спасение погибавших» – за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях.

Напомним, что 9 мая прошлого года 15-летний Глеб спас на пожаре целую семью. Рискуя собственной жизнью, он помог выбраться из горящего дома двум женщинам и четырехлетней малышке.

За этот подвиг молодой человек уже награжден благодарностью администрации области, Почётной грамотой регионального отделения МЧС.

Кроме того, Глеб стал победителем VIII Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в номинации «Дети-герои».