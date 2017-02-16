Воспитывать на примере героев

В этом году в оргкомитет конкурса поступило 35 заявок от участников из Владимира, Радужного, Собинского, Кольчугинского, Судогодского, Ковровского, Петушинского, Камешковского, Муромского, Меленковского, Юрьев-Польского районов. Самому маленькому участнику едва исполнилось 5 лет, а самые старшие в этом году заканчивают школу. По итогам отборочного тура в финал вышли 17 конкурсантов. Эти ребята вместе с педагогами и родителями приехали в областной центр, чтобы побороться за звание «Герой нашего времени».

– Принципиально важно создать необходимые условия для воспитания у молодого поколения чувства патриотизма, гордости за наше великое Отечество. И в этой работе очень важно с ранних лет приобщать детей к отечественной художественной литературе, фольклору, изучению родной истории, – отметил Григорий Аникеев. -Уже много лет мы ведем системную работу в этом направлении: проводим мероприятия патриотической тематики, уроки мужества, на средства грантов обновляем экспозиции школьных музеев, посвященные героям-владимирцам, участникам Великой Отечественной войны. И эта работа будет обязательно продолжена.

От военного барабанщика до спортсмена

Кто он – герой нашего времени? Полюбившийся с детства сказочный персонаж, былинный богатырь, солдат, совершивший подвиг, или пожарный, который каждый день спасает жизни людей? У каждого участника областного конкурса свой образ, который символизирует защитника нашей великой страны. По сложившейся традиции рассказать о своем герое во Владимир приехали воспитанники дошкольных и образовательных учреждений региона.

Мальчишки читали стихи, пели песни, танцевали и показывали театральные миниатюры. Победители определялись в трех возрастных категориях.

Матвей Ашарин (Собинский район) предстал в образе военного барабанщика, Иван Кольчев (Камешковский район) -пажа из художественного фильма «Золушка», Никита Алешин (Кольчугино) выбрал образ русского солдата, а Вячеслав Доброхотов (Владимир) – спортсмена. Александр Давыкоза из областного центра посвятил свое выступление советскому солдату Николаю Масалову, который спас немецкую девочку во время штурма Берлина в апреле 1945 года. А самый юный участник конкурса Артем Макаров из Кольчугино вышел на сцену в образе пожарного. Недавно ребята вместе с воспитателями побывали на экскурсии в пожарной части и познакомились с работой этих мужественных людей. Теперь Артем точно знает, кем он будет, когда вырастет.

– Я хочу стать пожарным, чтобы спасать людей от огня, – рассказывает он. – Потому что пожарные – настоящие герои. Они сильные и смелые. Я хочу быть таким же, как они.

Поддержать Артема приехали товарищи по группе, воспитатели, родители. Наталья Адамова из детского сада № 14 города Кольчугино рассказывает, что образ пожарного выбрали сами ребята, взрослым лишь осталось посоветовать художественную форму. Подготовка захватила всех без исключения. Вместе с ребятами воспитатели учили стихи, придумывали костюмы и даже сделали акробатический номер.

– Герои нашего времени – они среди нас, – говорит Наталья Адамова.- И наши ребята-дошкольники должны видеть перед собой эти примеры настоящих, смелых и сильных мужчин. Именно на них нужно равняться, с такими профессиями нужно знакомиться с самого раннего возраста.

Будущие защитники России

Выступление на большой сцене предваряла выставка, на которой участники продемонстрировали свои умения и таланты. Алексей Семин из Радужного представил композицию «Быт казаков». Здесь и кружевная салфетка, и глиняный свисток, и тренировочная шашка. Мальчишек с детства обучали искусству владения оружием. Традиции казачества в семье Семиных бережно хранят до сих пор.

– Стараемся воспитывать ребят в традициях предков, – рассказывает представитель Радужного казачьего общества, папа Алексея – Юрий Семин. – Занимаемся общей физической подготовкой, рукопашным боем, конной ездой. Стараемся прививать ребятам такие качества, как любовь к семье, любовь к Родине. И мы очень рады выступать на этом конкурсе, потому что наши цели совпадают.

Сам же Алексей, представивший зрителям образ казака, уверен: все, чему он научился, обязательно пригодится в будущем.

– Когда я пойду в армию, мне будет легче: уже все знаешь, все умеешь, не надо многому учиться. А если что-то случится, то я всегда готов постоять за себя и своих близких, за свою Родину, – говорит Алексей.

Посвятить себя военной службе готовы и участники конкурса из села Черкутино Собинского района. Ребята из военно-патриотического клуба «Воин» выбрали образ героя России, воина ВДВ Александра Супонинского. Во время войны в Чечне в Аргунском ущелье он вынес из боя трех раненых товарищей, вел оборону и не дал боевикам пройти.

– Нам очень хотелось, чтобы об этом подвиге узнали как можно больше людей, – говорит Илья. – Я думаю, что настоящий мужчина должен служить Родине и защищать ее. Если не мы, то кто?

Еще одна команда представила детский сад № 1 города Кольчугино. Никита Алешин рассказал о кольчугинском герое Сергее Никифорове, который погиб в Афганистане. Выступление ребят жюри отметило спецпризом: они получили в подарок увлекательную экскурсию по Владимирской области, в которую отправятся уже в этом месяце.

– У нас уже традиция – каждый год приезжать на «Героя нашего времени», – рассказывает воспитатель детского сада Елена Кузнецова. – Патриотизм и нравственность – это те принципы, на которых должно воспитываться подрастающее поколение. Надеюсь, что наши ребята вырастут замечательными людьми, прославят нашу Родину и родной край. И этот конкурс – первая ступенька на этом важном пути. Мы очень благодарны Григорию Викторовичу Аникееву за то, что он вносит такой значимый вклад в воспитание наших детей.

Победителями конкурса стали: Александр Давыкоза из Владимира (номинация 4-6 лет), Алексей Семин из Радужного (номинация 9-12 лет), Илья Назаров из Собинского района (номинация 13-17 лет).