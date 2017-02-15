Во Владимирской области «заморозили» тариф на капремонт

Каждый регион устанавливает свой тариф на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Во Владимирской области его утвердили ещё в 2013 году на уровне 6,5 рублей за квадратный метр. Решением общего собрания собственников жилья можно было сделать ежемесячный платеж выше, но ниже – никак.

За три года реализации программы капремонта в нашей области было много случаев, когда собственники, дабы ускорить ремонтные работы, делали взносы больше установленной нормы. Платежи доходили даже до 30 рублей за квадратный метр.

С 2017 года тариф в области должны были пересмотреть. Но, как пояснил директор областного департамента ЖКХ Глеб Серёгин, делать этого не стали. Посчитали, что пока собираемых средств и так достаточно на выполнение текущей программы капремонта.

Так, в нынешнем году планируется провести капремонт в 426 домах на общую сумму 928,5 млн рублей. Ежемесячно региональный фонд капремонта только на своём счете аккумулирует по 110 млн рублей. Когда настанет пора расплачиваться с подрядчиками, необходимая сумма как раз накопится.

Любопытно, что наш регион один из первых приступил к капремонту домов по новым правилам. Тем не менее, тариф остается неизменным. Тогда как в Москве в этом году тариф подняли с 15 до 17 рублей за квадратный метр. В республике Коми тариф тоже выше, чем у нас – 7,26 рубля, в Амурской области – 7,9, в Екатеринбурге – 9 рублей.

Фото: http://content.gorky.tv/media/posts/2015/06/ 22/7ffb7b97a8023589f14b11ccf6a4fda9__700x420.jpg