«Стрелой Амура» поражён каждый семнадцатый житель области

Владимирцев проверили на влюбленность. Их выдал статус в соцсети

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Специалисты компании Digital Society Laboratory узнали, в каких регионах России люди влюбляются больше всего. Об этом сообщает  ИА AmurMedia.

Эксперты изучили статусы россиян социальной сети «Вконтакте». Наш регион оказался в десятке самых любвеобильных. Владимирская область заняла в этом рейтинге 6 место с 3,8% влюбленных.

А вот самым любвеобильным регионом страны оказалась Республика Тыва. Согласно исследованиям, там проживает 4,7% влюбленных пользователей. Второе-третье места поделили Республика Алтай и Еврейская автономная область с результатом 4,4%.

Наиболее скупы на чувства жители Санкт-Петербурга, Республики Дагестан и Новгородской области.

Фото: http://vseobryady.ru/ mol/ochen-silnye-molitvy -na-vzaimnuyu-lyubov. html

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