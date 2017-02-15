На пожаре в Боголюбове сгорел мужчина

Пожар в Боголюбове на улице Западная произошёл вчера во второй половине дня. Загорелась квартира на первом этаже дома № 9. Чтобы потушить огонь, потребовалось полчаса, – сообщают в региональном МЧС

Во время ликвидации последствий возгорания было обнаружено тело мужчины 1967-года рождения.

Между тем, в ноябре прошлого года пожарные уже выезжали по этому адресу. Тогда им поступило сообщение о тлении постельного белья при курении в постели. С хозяином провели профилактическую беседу. Но вот от подписи в журнале инструктажа по мерам пожарной безопасности мужчина принципиально отказался.

Фото: https://www.1zoom.ru/ Разное/обои/359160/z452/&original=1