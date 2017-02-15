Владимирские школьники смогут побороться за путевки в “Артек”

Владимирские школьники смогут принять участие во всероссийской экологической акции «Сделаем вместе!». Она стартует по всей стране 15 марта в рамках партийного проекта «Единой России» «Экология России».

Акция будет состоять из серии экологических мероприятий и ряда конкурсов. Победители получат возможность провести отдых в международных лагерях «Артек» и «Орленок».

«В подготовку к экологическому уроку «Сделаем вместе!» включились уже 35 регионов. Количество задействованных в мероприятиях школьников предположительно составит несколько миллионов. По нашей оценке, акция позволит повысить осведомленность школьников в обращении с отходами, а также социальную культуру и активность детей. В ходе ее проведения будут выявлены «эколидеры», которые станут достойной сменой в этой деятельности», – заявил координатор направления «Экологическое образование» партпроекта «Единой России» «Экология России» Геннадий Онищенко.

По словам Онищенко, на уроках школьникам объяснят, что такое мусор и отходы, и в чем разница.

«Будет серия просветительских мероприятий, экологический диктант и конкурс для школьников и образовательных учреждений в целом. Школьники узнают, что может служить для вторичной переработки, какие потери несет Россия из-за проблем с экологией. В рамках региональной недели работы депутатов мы собираемся привлечь парламентариев для участия в нашей акции. Это запланировано на март-апрель», – отметил Онищенко.

Напомним, что указом президента 2017 год объявлен в России Годом экологии. Как говорится в указе, Год экологии призван привлечь внимание общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранению биологического разнообразия и обеспечению экологической безопасности.

Подробная информация об акции на сайте: экоурок.рф.

Фото: http://ugranow.ru/2015/06/17/%D1%8E%D0%B3%D0%BE%