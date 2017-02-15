Стихия оставила жителей региона без света

Минувшей ночью в результате сильного ветра с порывами до 22 м/с, сопровождавшихся снегом и метелью, произошли перебои в электроснабжении в ряде районов Владимирской области.

На места повреждений были направлены бригады энергетиков филиала «Владимирэнерго». Работая всю ночь в усиленном режиме, сетевики восстановили электроснабжение всех обесточенных потребителей. В ликвидации технологических нарушений было задействовано 10 бригад, 10 единиц техники, 26 человек.

Сегодня в 7-20 утра в Судогодском, Собинском, Петушинском районах области отключились три воздушные линии 10 кВ, которые питают 16 населённых пунктов. В настоящее время там работают бригады «Владимирэнерго». В первую очередь напряжение подается социально–значимым объектам, которые запитываются от генераторов. Проведение работ осложняется сильными заносами. По оперативной информации на 10-00 электроснабжение потребителей 14 населённых пунктов Собинского и Петушинского районов восстановлено.

Как сообщает пресс-служба «Владимирэнерго», полностью восстановить электроснабжение потребителей планируется к 12-00.

Фото: http://flashnord.com/news/