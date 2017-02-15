Юные владимирцы шерстят интернет

Во Владимире множатся ряды активистов движения «КиберПатруль». Молодежь отслеживает в Интернете сайты, на которых есть информация о распространении наркотических веществ, суицидах, призывы экстремистской направленности. Сведения о «нарушителях» направляются в Роскомнадзор.

Как сообщает молодёжный портал Владимирской области, проект «КиберПатруль Владимирской области» работает в регионе с 2015 года. Сейчас действует 20 муниципальных штабов движения. Активисты регионального штаба собираются на базе Дома молодёжи.

В прошлом году «КиберПатруль» обнаружил около 8700 ссылок на сайты, содержащих информацию о распространении наркотических средств. Информация о них передана «куда надо», и зловредные ресурсы блокируются.

Все желающие присоединиться к деятельности активистов, могут записаться по телефону (4922) 32-38-07

Фото: http://www.kudkuda.info/wp-content/ uploads/2015/06/DR2KDVZturA.jpg