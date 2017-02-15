Крупная партия амфетамина не попала в регион

УФСБ России по Владимирской области сообщает о пресечении противоправной деятельности 30-летнего жителя Коврова. Наркотики с целью последующего сбыта он поставлял в регион-33 из Московской области.

Установлено, что ковровчанин приобретал психотропное вещество с 2013 года. Для этого он периодически ездил в Ногинск. Запрещенное к обороту вещество он приобретал как для личного употребления, так и для дальнейшего сбыта в Коврове.

В октябре 2014 года в отношении наркодилера было возбуждено уголовное дело. В совершенных преступлениях ковровчанин сознался и признал свою вину. В ноябре 2016 года Ковровский городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор был обжалован в апелляционной инстанции в январе 2017 года. Однако Владимирский областной суд оставил приговор без изменения.

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