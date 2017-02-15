Владимирцам расскажут, как вернуть ребенка из Интернета

Завтра в семейном клубе «Гагарин», расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 1, пройдет встреча на тему «Мой ребенок пропадает в Интернете, как вернуть его в реальность?». Совместно с опытными психологами владимирцы обсудят, что такое интернет-зависимость и как с ней бороться. Начало встречи в 18.00.

Напомним, что во Владимире стартовал проект управления по делам молодежи «Полезные родительские собрания», призванный помочь родителям в воспитании подростков. За прошедшие 2 мероприятия в проекте приняли участие более 140 владимирских родителей.

Следующая встреча состоится 30 марта. Специалисты расскажут, стоит ли говорить с детьми о наркомании и курении. Тема встречи: «Защитите меня! или как эффективно говорить с ребенком о вредных привычках?»

13 апреля родителей приглашают поговорить о первой любви детей. Тема встречи: «Любовь-морковь. Мой ребенок влюбился, как быть?».

27 апреля в преддверии государственных экзаменов и аттестации психологи дадут полезные советы на тему: «Скоро экзамены. Как помочь ребенку успокоиться?».

Начало всех встреч в 18 часов. Организаторы отмечают, что участие в родительских собраниях бесплатное. Дополнительную информацию можно получить по телефону (4922) 53-33-33.

Фото: http://babyben.ru/dosug/kompyuternaya-igrovaya-i-internet-zavisimosti-u