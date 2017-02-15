Призер World Press Photo прочитает лекцию владимирским фотографам

На фестивале будет организован показ проекта Елена Аносовой OUT-OF-THE-WAY («Не по пути»), который, как стало известно вчера, занял второе место в номинации «Повседневная жизнь – истории» на престижном фотоконкурсе World Press Photo.

Серия фотографий, сделанных Аносовой, рассказывает о жизни в отдаленном сибирском поселке на реке Нижняя Тунгуска. К поселку нет дорог, а связь с внешним миром осуществляется только с помощью вертолета, который прилетает сюда два раза в месяц. На одном из снимков, к примеру, можно увидеть прибитую к фасаду дома шкуру медведя-шатуна, который напал на местных жителей.

Хищник пробрался ночью через окно в доме, где находилась семейная пара, которая в панике, спасаясь от зверя, забралась на крышу. Люди ждали до утра, чтобы нейтрализовать медведя, так как в поселке темно, а электричества по ночам нет, – говорится в подписи к снимку на сайте конкурса.

Кроме того, 25 февраля во Владимире Елена Аносова прочитает лекцию о стратегиях развития для молодых авторов, в том числе о важности участия в конкурсах. Во время встречи у участников будет возможность задавать вопросы.

Кстати, это не первый, но достаточно редкий случай, когда во Владимире выступает призер World Press Photo. В частности, в нашем городе проходила выставка легендарного Владимира Вяткина, сам он при этом прочитал лекцию для фоторепортеров – но было это в 2010 году.

Так что, любители объективной реальности, не упустите шанс!