Генерал-губернатор боялся кошек и не брал взяток

Роман Илларионович Воронцов – первый в истории владимирский наместник и генерал-губернатор – человек, можно сказать, легендарный. В то же время в сознании значительной части его современников сложился образ достаточно мифический.

Роман-большой карман

Воронцов был очень надменен и горд, а еще более корыстолюбив. Имея немалое состояние, он по расчету женился на дочери богатого купца Сурмина и настолько зарекомендовал себя стяжателем, что даже получил от владимирцев прозвище «Роман – большой карман».

Когда об этом узнала Екатерины II, она с намеком прислала в подарок владимирскому наместнику карикатурно огромный кошелек. Поняв, что он впал в немилость, граф от расстройства расхворался и умер…

Почти все из вышесказанного неправда! Хотя именно эти басни значатся, в том числе, и в популярной ныне Википедии.

На самом деле не было тестя-купца и большого кошелька от императрицы, равно как и царской немилости, ставшей причиной летального исхода. Да и доказательств мздоимства тоже нет. Но истинная биография графа Романа Воронцова и без того содержит немало «скелетов в шкафу».

В 1762 году он был арестован по личному приказу государыни и принудительно выслан из Петербурга в Москву, где провел немало времени в опале. Но больше, чем даже гнева государыни его сиятельство, имевший чин полного генерала панически боялся… обычных котов и кошек!

Когда он был наместником во Владимире, денно и нощно охранявшие персону генерал-губернатора адъютанты и конвой из 24 драгун во главе с офицером при выездах графа мужественно бросались вперед, пытаясь зарубить или застрелить любое несчастное мяукающее животное. Еще одной фобией графа были электрические машины, которые тогда использовались лишь для забавных опытов.

Опала и возвышение

Однако обо всем по порядку. Роман Илларионович Воронцов, появившийся на свет в 1717 году, хотя и принадлежал к древнему дворянскому роду, но к аристократии вовсе не относился. Его отец Илларион Гавриилович при Петре I в начале 1700-х гг. служил воеводой в Ростове Великом, имея всего 200 душ крестьян (достаточно вспомнить, что отец пушкинского Петруши Гринева владел 300 душами крепостных, то есть был в полтора раза богаче).

Когда у него родился сын Роман, Воронцов-старший служил воеводой в далекой Тюмени, но уже в 1720 году был снят с должности и отправлен в ссылку в Сибирь. Лишь в 1726 году императрица Екатерина I помиловала Иллариона Воронцова, разрешив ему вернуться в европейскую Россию. Новая царица Анна Иоанновна вернула Воронцова-старшего на службу, и в 1730-1732 гг. он даже управлял Суздальской провинцией, имея скромный чин майора.

Судьба семейства Иллариона Гаврииловича круто изменилась благодаря его сыну. Но не Роману, а первенцу Михаилу, родившемуся в 1714-м.

Именно Михаил Воронцов стал близким человеком к цесаревне Елизавете Петровне – второй дочери Петра Великого, которая при Анне Иоанновне пребывала в опале и длительное время проживала в Александровой слободе в пределах нынешнего 33-го региона. Вероятно, Михаил стал фаворитом любвеобильной «дщери Петровой».

Из лейтенантов в генералы

Тем временем его младший брат Роман исправно служил в лейб-гвардии Измайловском полку, сформированном в 1730 году по повелению императрицы Анны, под командой любимца государыни графа Лёвенвольде. В Измайловском полку за восемь с половиной лет Роман Воронцов продвинулся лишь до чина подпоручика (аналога нынешнего лейтенанта), что никак нельзя назвать блестящей карьерой. Зато в 1735-м он вступил в брак с дочерью богатого помещика отставного прапорщика (а вовсе не купца) Марфой Сурминой, подругой цесаревны Елизаветы.

В 1741 году в результате дворцового переворота на престол взошла императрица Елизавета Петровна. Активное участие в ее воцарении принял Михаил Воронцов, награжденный генеральским чином, богатыми поместьями, браком с двоюродной сестрой царицы, а вскоре и титулом графа. Сын майора скромный подпоручик Роман Воронцов, заботами брата и жены, стал сначала камер-юнкером царского двора, а потом и действительным камергером.

Камергерское звание в ту пору автоматически давало право на генеральский чин. Так «вечный лейтенант» в одночасье стал генерал-лейтенантом! В 1745 году Роман Воронцов овдовел – его супруга скончалась от тифа в 26-летнем возрасте, оставив пятерых детей, после чего он более не женился.

Граф Михаил Воронцов сыновей не имел, и он упросил императрицу, чтобы графский титул также получили его братья – старший Роман и младший Иван. Так Роман Илларионович Воронцов сделался его сиятельством. Графский титул он получил на 16 лет позже Михаила Илларионовича лишь в 1760 году.

Не на того поставил

Вскоре Елизавета Петровна скончалась, и на престол взошел ее племянник Петр III. И тут фортуна улыбнулась уже самому Роману Илларионовичу. Его дочь Елизавета стала фавориткой нового царя. Именно тогда ее отец получил чин генерал-аншефа. Но вскоре произошел новый дворцовый переворот, Петр III был свергнут и вскоре убит.

Новая императрица Екатерина II распорядилась выслать из Петербурга и Елизавету Воронцову, и ее отца, хотя другая дочь графа Екатерина Дашкова была в числе ее ближайших подруг. Граф Роман Илларионович остался не у дел. В 1767 году умер его старший брат Михаил, оставивший большую часть состояния Роману Воронцову, ставшему очень богатым человеком. Но на государственную службу его не призывали еще 11 лет.

Лишь в марте 1778-го Екатерина II назначила графа Романа Воронцова владимирским наместником и генерал-губернатором. Ему пришлось создавать новое административно-территориальное образование почти с нуля.

Врачи-убийцы

Открывались новые губернские и уездные учреждения, основывались новые города – Александров, Вязники, Киржач, Ковров, Меленки, Судогда, Покров. Владимир, сильно пострадавший в 1778 году от пожара, начал застраиваться каменными домами по регулярному плану. Наместник вникал во все мелочи обширного хозяйства – от реконструкции Золотых ворот и строительства постоялого двора напротив Владимира за рекой Клязьмой, до составления новых городских гербов. Первые почтовая контора, аптека и больница появились во Владимире именно при Воронцове. Много внимания уделял наместник правильному подбору чиновников.

Басни о неуемном казнокрадстве первого владимирского наместника нужно признать лишь историческими анекдотами. Он являлся одним из богатейших людей России, ему принадлежали многочисленные имения в девяти губерниях, в том числе Верх-Исетский железоделательный завод. Взятки губернского масштаба ему были в принципе не нужны.

Граф Роман Воронцов скончался вследствие болезни легких 30 ноября 1783 года в возрасте 66 лет. Его сын граф Семен в раздражении и горе даже назвал врачей, неудачно лечивших отца, «владимирскими убийцами». Роман Илларионович похоронен в Дмитровском соборе во Владимире, где его гробницу можно видеть до сих пор.

Всего за два месяца до кончины Екатерина II в Петербурге лично наградила графа орденом св. Владимира I степени – одной из высших наград империи. Это – исторический факт, в отличие от сказки про никогда не существовавший большой кошелек…

Человек не слишком больших дарований, граф Роман Илларионович был обязан своим титулом, состоянием и чинами брату, жене и дочери. Можно сказать, что он был баловнем судьбы и, скорее всего, имел немало завистников, которые и сочиняли порочившие графа анекдоты.

На фото:

1. Граф Роман Илларионович Воронцов

2. Граф Михаил Илларионович Воронцов

3. Графиня Елизавета Романовна Воронцова

4. Могила графа Р. И. Воронцова в Дмитровском соборе во Владимире