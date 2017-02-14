Владимирское УФАС сообщает

14 февраля 2017 года Заместитель руководителя Владимирского УФАС России, рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении контрактного управляющего Владимирского ЛО МВД России на транспорте сержанта внутренней службы «..», предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ.

Из материалов дела следует, что контрактным управляющим Владимирского ЛО МВД России на транспорте сержантом внутренней службы «…» до 01.04.2016 не размещен отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Указанное противоречит части 4 статье 30 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Рассмотрев материалы дела, Заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал контрактного управляющего Владимирского ЛО МВД России на транспорте сержанта внутренней службы «..» виновным в совершении административного правонарушения и привлек его к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей в доход бюджета