Насильно мил не будешь

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, в отношении 36-летней местной жительницы и ее 41-летнего знакомого возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что более десяти лет назад жительница Александровского района, будучи вдовой и, имея на иждивении маленького ребенка, вышла замуж за местного жителя.

В браке родился ребенок, но в какой-то момент взаимоотношения между супругами стали сложными. Для материальной поддержки семьи около года назад мужчина уехал в Московскую область на заработки, со временем дома он стал появляться все реже. В соседнем регионе у него появилась подруга, однако про своего ребенка мужчина не забывал и по возможности его навещал.

В начале декабря 2016 года мужчина позвонил жене и сообщил, что хочет приехать пообщаться с ребенком. Женщина в свою очередь приняла решение вернуть мужа в семью и удержать его любым способом.

11 декабря, когда муж появился в квартире, его встретила супруга и ее знакомый. Напав на мужчину, они избили его и отобрали телефон. Затем насильно напоив алкоголем, заставили его позвонить своей нынешней возлюбленной и объявить о своем решении остаться с семьей.

Как сообщают в СледКоме, потерпевшего незаконно удерживали в квартире до 19 декабря.

Спасла мужчину обеспокоенная ситуаций подруга, жительница Московской области. Она приехала в Александровский район и сразу же обратилась в правоохранительные органы.

Обнаруженный 31-летний мужчина с множественными гематомами, переломом левой руки незамедлительно был доставлен в стационар местной клиники. После выписки пострадавший уехал в московский регион.

Подозреваемые вину в содеянном не отрицают. Учитывая, что на иждивении женщины находится двое несовершеннолетних детей, к ситуации привлечено внимание органов системы профилактики.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Фото: http://u74.ru/news/v-oblasti/578.html