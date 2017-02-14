«Управленцам» дадут реальные цифры для перерасчёта ОДН

Эти сведения подготовили владимирские ресурсоснабжающие организации. Показания необходимы для перерасчета январских платежек.

Сегодня на комитете по жизнеобеспечению депутаты Совета города Владимира снова обсуждали вопрос об изменении расчетов за общие домовые нужды (ОДН). Слуги народа признаются, что даже им, несмотря на детальные разъяснения специалистов, непонятен механизм расчета, по которому взимают плату с людей. А ведь надо что-то отвечать избирателям.

Представители горадминистрации, однако, дали своим коллегам по муниципалитету универсальный алгоритм общения с электоратом: надо просто успокоить владимирцев информацией о том, что управляющие компании готовы сделать перерасчёт.

По мнению чиновников, управляющие организации поторопились с введением расчётов «по максимуму». Их даже не смутило 10-кратное превышение новых сумм в платежках над прежними. Но ситуация изменится.

– Сегодня ресурсоснабжающие организации пришлют нам среднемесячные показания по каждому дому за целый год. Эти данные мы переправим управляющим организациям. И те сделают перерасчет, опираясь на эти цифры, – заверил зам. главы администрации Сергей Литвинкин.

Тем владимирцам, у кого платеж вырос в разы или кому посчитали расход по ОДН за холодную и горячую воду, а этих ресурсы не поставляются, нужно всё же лично обратиться в жилищную инспекцию. Сделать это можно по телефону: (4922) 32-60-13 или по электронной почте: gji@avo.ru.

Фото: http://southjerseyhvac.net/wp-content/uploads/2014/05/121040943.jpg