Жители региона не спешат прощаться с оружием

За время проведения операции сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято 63 единицы оружия, свыше 1 300 боеприпасов, более 2 килограммов взрывчатых веществ. Выявлено 17 преступлений, связанных с незаконным изготовлением и оборотом оружия, к уголовной ответственности привлечено 6 человек. Выявлено 26 административных правонарушений, 21 человек привлечен к административной ответственности.

Так, в пресс-службе регионального УМВД сообщают о возбуждении уголовное дело в отношении жителя Меленковского района, самостоятельно изготавливавшего оружие.

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении 29-летнего жителя Гороховца. Мужчина незаконно хранил у себя дома 12 патронов и порох.

В Киржачском районе выявлен факт незаконного хранения охотничьих патронов 41-летним местным жителем. В отношении мужчины также возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что хранение гражданского оружия и патронов к нему разрешается только при наличии соответствующего разрешения.

“Если гражданин не является собственником огнестрельного оружия, оружие им найдено или передано ему, то хранение и использование этого оружия запрещены. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел, в противном случае граждане будут привлекаться к административной или уголовной ответственности”, – поясняют в полиции.

Фото: http://progorodsamara.ru/news/view/167238?_utl_t=vk