Пострадавшая от бойцовской собаки муромлянка обратится в суд

Женщина из Мурома, которую покусала бойцовская собака, собирается обратиться в суд. Адвокат женщины готовит исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с владельца животного,- сообщает Муром24.рф.

Собака породы напала на пенсионерку в ноябре прошлого года в магазине. Питбуль серьёзно травмировал лицо 78-летней Валентины Солониной.

По заключению врачей увечья, нанесённые пожилой женщине, средней тяжести. По мнению сотрудников правоохранительных органов, это позволило заводчику избежать уголовной ответственности.

Фото: http://ya62.ru/upload/iblock/073/pitbul.jpg