Пострадавшая от бойцовской собаки муромлянка обратится в суд

Женщина планирует взыскать компенсацию за нанесённый ей моральный и физический вред

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Женщина из Мурома, которую покусала бойцовская собака,  собирается обратиться в суд. Адвокат женщины готовит  исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с владельца животного,- сообщает  Муром24.рф.

Собака породы напала на пенсионерку в ноябре прошлого года в магазине. Питбуль серьёзно травмировал лицо 78-летней Валентины Солониной.

По заключению врачей увечья, нанесённые пожилой женщине, средней тяжести. По мнению сотрудников правоохранительных органов, это позволило заводчику избежать уголовной ответственности.

Фото: http://ya62.ru/upload/iblock/073/pitbul.jpg

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