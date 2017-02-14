Любовь, пиво, кастрюля…, или Ох уж этот Валентин!

И вот уже, взявшись за руки, шагают навстречу закату Золушка с принцем, Белоснежка с принцем, Камилла Паркер-Боулс с… какая разница, что уши парусами, зато корона точно не свалится! Ох уж мне эти сказочки, ох уж мне эти сказочники!

…С Валентином я познакомилась, когда нелегкая занесла меня в кино на «Облачный атлас». Кто смотрел, знает: фильм из тех, что даже самого отпетого циника на пять минут заставляет верить в судьбу и глупо улыбаться. Как раз этих пяти минут мне хватило, чтобы забрать куртку из гардероба, выйти на улицу и согласиться, чтобы незнакомец подвез меня до дома. По дороге мы обменялись телефонами и договорились на выходных сходить куда-нибудь выпить кофе.

Встретились, как водится, в центре под часами. На рандеву Валентин пришел не один, а… в компании бутылки пива «Охота».

– А давай-ка сначала прогуляемся, – предложил он, – погода-то какая хорошая, солнышко (возвел он очи к бледному небу), птички (опустил их на стаю жирных голубей, гревшихся у канализационного люка)…

– Бутылка почти полная, в кафе с ней не пустят, а бросить жалко, – закончила я его мысль.

– Вообще-то, – веско сказал молодой человек, – я пивной алкоголик. Но не боюсь признаться, потому что борюсь. Уничтожаю врага, как могу.

Он сделал большой глоток. В голове под дружеское ржание проскакали несколько коротких ругательств, кулаком в зубы, судьба, пятнадцать минут, канадская граница, судьба, меня оправдают, несколько емких ругательств и одна скорее травматичная, чем непристойная картина объединения моего визави и стеклянной бутылки на 0,5.

– Че варим? – прервал паузу Валентин.

– Где? – я все еще думала, как собрать из трех букв слово «Арриведерчи».

– Ну, для меня голова – это как кастрюля, – поделился он жизненными наблюдениями.

– А внутри – либо бульон, либо каша, – уточнила я.

– Вообще-то я предпочитаю мясную вытяжку, – он снова сделал глоток.

Я поняла, что судьба послала мне маньяка…

…В жизни все относительно: и жизнь, и слезы, и любовь. Шестая минута свидания тянулась, как очередь в зубодерню. Мы быстро-быстро гуляли по направлению к остановке. На бегу Валентин объяснял, что настроен на долгие и серьезные отношения, что вообще-то он неревнивый и полон разных других достоинств. «В общем, если понадобится скрасить вечер, звони», – крикнул он в закрывающиеся двери автобуса.

Я смеялась так, что даже водитель оглядывался и одобрительно усмехался в усы. Наверное, ему казалось, что у меня в жизни происходит что-то очень хорошее. И это было правдой: я спросила себя, может ли жизнь загнать человека в такую задницу, чтобы новое появление в ней человека, гордо несущего на плечах кастрюлю с мясом, хоть чуть-чуть подошло бы под определение «скрасил». И я поняла – нет, не может. И мне стало легко, как в детстве. А вы говорите – судьба.

Иллюстрация: http://vundermama.ru /2015/08/06/ красавица-и-чудовище-beauty-and -the-beast-1991 -год-walt -disney-pictures/