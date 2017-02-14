Областные депутаты распределили миллиард

Дополнительные средства из федерального бюджета, фонда ОМС и Фонда развития моногородов в первую очередь будут направлены на участие региона в государственных программах. Благодаря столичному траншу Владимирская область обеспечила себе уверенное участие в 15 федеральных программах. Среди них – четыре социальных проекта партии «Единая России».

Более 300 миллионов рублей будет выделено на реализацию программы «Наш двор», направленной на проведение работ по благоустройству территорий в муниципалитетах. А благодаря проектам «Парки малых городов», «Местный дом культуры», «Театры малых городов» в населенных пунктах региона-33 будут обустроены места массового отдыха и обновлена материально-техническая база учреждений культуры.

В этом году почти 350 миллионов также запланировано на строительство объектов инфраструктуры моногорода Камешково. Чуть меньше – 285 миллионов – выделено на завершение строительства последнего участка Лыбедской магистрали в областном центре: от площади Фрунзе до Ерофеевского спуска. Финансовая поддержка в размере 100 миллионов рублей будет оказана и промышленным предприятиям области.

Кроме этого в 2017-ом увеличены расходы на строительство школы в поселке Великодворский Гусь-Хрустального, на создание в сельских школах условий для занятий физкультурой и спортом, на строительство спортивно-тренировочного центра хоккея с шайбой и фигурного катания во Владимире, крытого катка с искусственным людом в Александрове, стадиона “Спартак” в Суздале.

Также дополнительные средства удалось направить на строительство шести ФАПов, реконструкцию спортивно-оздоровительного центра «Олимп» в Собинском районе, Владимирского дома ребенка и на завершение строительства в 2017 году Вязниковского дома-интерната. Изменения в главном финансовом документе Владимирской области парламентарии поддержали единогласно.

Фото: http://vseogkh.ru/images/articles/full/2977.jpg