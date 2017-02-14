Священнослужителя, виновного в ДТП, отстранили от богослужений

Священнослужитель, сбивший своего коллегу на пешеходном переходе, отстранён от богослужений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Владимирской епархии по внешнецерковным связям протоиерея Евгения Липатова.

По его словам, служитель сейчас находится дома. После того, как следствие определит степень его виновности, состоится Епархиальный совет, на котором будет принято решение о его дальнейшем служении.

Напомним, утром 11 февраля во Владимире в районе перекрестка улиц Горького и Гастелло священник, управлявший автомобилем, совершил наезд на своего коллегу, переходившего улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован. В отношении водителя проводится административное расследование.

Фото: https://life.ru/t/ священники/ 886895/sviashchienniki_ pridut_k_zhitieliam_ lienoblasti_za_dolghami_ po_alimientam