Студентка из Суздаля – лауреат Всероссийского конкурса реставраторов

Студентка Суздальского филиала “Санкт-Петербургского государственного института культуры” Алена Попова стала лучшей в номинации «Живопись». Девушка представила на суд конкурсной комиссии Союза реставраторов России проект исследования иконы XIX века из частной коллекции “Избранные святые”.

Как сообщается на сайте Союза реставраторов России, награждение лауреатов прошло в рамках первого Всероссийского конгресса молодых реставраторов в Москве. В его работе приняли участие студенты из разных городов России, а также преподаватели, общественные деятели, и мастера отечественной реставрации.

Всего победителями конкурса «Сохранение культурного наследия региона» в разных номинациях стали десять студентов и выпускников реставрационных средних и высших учебных заведений страны.

Фото: http://www.restsouz.ru/ pressroom/news/ detail/zavershilsya- konkurs-sokhranenie -kulturnogo-naslediya -regiona/?sphrase_id=7 21