Медиков будут судить из-за замёрзшей в Новый год женщины

Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту смерти в городе Кольчугино 41-летней женщины по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что 31 декабря 2016 года около 20 часов 30 минут жительница дома по улице Поселок труда вышла из подъезда и обнаружила лежащей на земле без верней одежды женщину, которая подавала признаки жизни, ещё пыталась самостоятельно разговаривать.

Гражданка, обнаружившая женщину, сразу же позвонила в «скорую медицинскую помощь» Кольчугинской ЦРБ и попросила прислать на место бригаду, забрать пациентку для оказания профессиональной помощи, сообщив, что на улице сильный мороз, и та может умереть.

В ответ медицинский сотрудник отказала в направлении бригады, сославшись на отсутствие свободных машин, нехватку кадров и загруженность по вызовам. Около 21 часа жительница дома, возвращаясь из магазина, вновь подошла к женщине, увидела соседа и попросила помочь занести ее в подъезд.

«Скорая» так и не приехала по вызову, в 22 часа 27 минут женщина умерла в подъезде дома. Согласно заключению эксперта, причиной её смерти явилось острое переохлаждение организма.

На стадии доследственной проверки достоверно установлено, что на «скорой» дежурило три бригады специалистов, и у медицинского сотрудника, осуществлявшего прием и регистрацию сообщений от граждан, как минимум дважды была реальная возможность направить специалистов на улицу Поселок труда для оказания помощи нуждавшейся в этом женщине.

Установлено, что 41-летняя умершая женщина проживала в этом же доме в другом подъезде, была неравнодушна к алкоголю.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: http://u7.s.progoroduhta.ru/userfiles/picitem/img-1484642924-99648.jpg