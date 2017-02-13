Донорской крови в регионе достаточно

По состоянию на 12 февраля кровь сдали 1706 доноров. В результате было заготовлено 1465 литров крови, произведено 617 литров плазмы и 375 литров эритроцитсодержащих компонентов. В пресс-службе регионального департамента здравоохранения отмечают, что эти объемы полностью обеспечивают потребности медицинских организаций в крови и ее компонентах.

С начала года состоялось 20 выездов группы заготовки крови на предприятия и в организации сферы здравоохранения и образования. 450 доноров сдали кровь в мобильном донорском комплексе, что позволило заготовить 210 литров крови.

В облздраве напоминают, что во Владимирской области кровь можно сдать в Областной станции переливания крови (ул. Студенческая, 5) и в филиале в городе Вязники (ул. Вокзальная, 4а).

Начинать сдавать кровь можно с 18 лет. Верхняя граница возраста законом не установлена. Ограничения могут быть связаны с состоянием здоровья. Донор должен быть гражданином РФ и иметь российский паспорт. Еще одно условие – вес не менее 50 кг. Человек может сдавать кровь не чаще, чем раз в два месяца в объеме 450 мл. После каждой сдачи крови доноры получают денежную компенсацию и право на отгул с сохраненной заработной платой.

Получить подробную информацию о донорстве и задать свои вопросы можно на сайте www.yadonor.ru или по бесплатному телефону «горячей линии» Службы крови: 8 (800) 333-33-30.

Фото: http://yadonor.ru/common/upload/Kaluzhskaya.jpg