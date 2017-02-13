Суздаль стал фоном мировой кровавой драмы

Фотографию сделал турецкий фотограф Бурхан Озбилиджи 19 декабря прошлого года. Посол Андрей Карлов присутствовал на открытии выставки «От Калиниграда до Камчатки», проходившей в Центре современного искусства Анкары.

Интересно, что за плечом убийцы оказались две фотографии, сделанные во Владимирской области. Одна из них изображает вид на Входо-Иерусалимскую и Пятницкую церкви в Суздале (обе расположены сразу за Торговыми рядами по пути к кремлю).

Другую идентифицировать оказалось сложнее – однако с большой долей вероятности на ней – владимирский пейзаж, снятый с Пушкинского бульвара – со Спасской церковью и музеем «Старый Владимир».

Снимки были сделаны турецкими фотографами во время путешествия по России. Выставка была предназначено для того, чтобы рассказать турецким зрителям о нашей стране.