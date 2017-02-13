Снегопад и метель накроют регион-33

В день всех влюбленных спасатели рекомендуют жителям региона-33 по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. По данным синоптиков, 14 и 15 февраля во Владимире и области ожидается снег, метель, усиление порывов ветра до 22 м/сек. На дорогах возможны снежные заносы. Снег прекратятся лишь к четвергу, за эти дни может выпасть до 20% месячной нормы осадков. При этом температура воздуха рекорды не побьет ив эти дни будет колебаться от + 2 до – 4 градусов.

А вот атмосферное давление будет падать. Во вторник оно может достичь отметки в 737 миллиметров ртутного столба, что является значительным отклонением от нормы. Такие перепады особенно опасны для людей, перенесших инфаркт или инсульт, а также склонных к гипертонии и гипотонии.

Фото: http://www.rabochy-put.ru/upload/iblock/141/mokryy_sneg.jpg