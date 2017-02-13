Старейший кинотеатр Владимира пойдет с молотка летом

Уже сегодня потенциальные инвесторы, желающие вложиться в реконструкцию кинотеатра и получать доход с открытия культурного учреждения, могут подавать заявки на участие в открытом конкурсе, который состоится 19 июля текущего года. Размер задатка для участия – 500 тысяч рублей, а полная сумма инвестиционных вложений – не менее 50 млн рублей.

Проект концессионного соглашения (более современной и выгодной альтернативы арендному договору) был подготовлен в декабре прошлого года. На днях в документ внесли правки и разместили на торговой площадке на сайте мэрии.

Срок концессии – 49 лет. За это время может окупиться и кафе, и торговая лавка, и даже мини-кинотеатр, который приказано сохранить на площадях здания.

Два месяца назад Госинспекция по охране объектов культурного наследия во Владимирской области по итогам обследования составила акт техсостояния здания. В конкурсной документации имеются фотографии и подробное описание всех конструктивных элементов здания. По оценке инспекции, общее состояние объекта – удовлетворительное.

Справка: Здание кинотеатра «Художественный» построено в 1788 году. Сначала там были торговые лавки, в 1913 году открылся кинотеатр. Объект признан памятником регионального значения. В 2008 году кинотеатр был закрыт. Муниципальное предприятие «Кинотеатр «Художественный» до сих пор находится в стадии ликвидации. В 2009-2010-е годы кинотеатр арендовал частник, не сумевшего заработать на прокатной деятельности. Мэрия расторгла с ним договор аренды в судебном порядке. С той поры было предпринято несколько попыток сдать кинотеатр в концессию, но они не увенчались успехом.