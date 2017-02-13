Начальник деревенской почты украла более 800 тысяч рублей

Собинские полицейские завершили расследование уголовного дела по факту присвоения крупной суммы денежных средств,- сообщается на сайте регионального УМВД.

По версии следствия, в период с 6 по 13 сентября прошлого года обвиняемая – бывший начальник отделения связи одной из деревень Собинского района, используя свое служебное положение, присвоила денежные средства в размере более 820 000 рублей.

Про недостачу стало известно при проведении ревизии. В полицию было отправлено заявление и начальницу задержали. Дома у обвиняемой нашли почти всю сумму. Но часть денег она потратила на личные нужды.

Женщине было предъявлено обвинение. Она свою вину признала. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

Фото: http://www.free-writer.ru/files/2011/06/Berkut-2128.jpg