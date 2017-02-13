На «Точмаше» заработала трёхстороняя рабочая группа

Эта структура собирает предложения по дальнейшему развитию завода

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На предприятии «Точмаш» создана трехсторонняя рабочая группа. В  её состав вошли представители трудового коллектива и профсоюзного комитета, а также руководства «Точмаша» и Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

На официальном сайте предприятия сообщается, что группа создана в соответствии с решением открытого заседания профсоюзного комитета  состоявшегося 30 января 2017 года.

Сейчас рабочая группа приступила к сбору предложений работников, представителей органов управления и профсоюзной организации «Точмаша» по вопросам дальнейшего развития завода в условиях оптимизации производственной площадки во Владимире.

После эти предложения  направят руководителям завода «Точмаш» и АО «ТВЭЛ», которые их изучат и учитут при реализации через 1,5-2 года проекта «Концентрация производств АО «ВПО «Точмаш» и ПАО «КМЗ».

Как указывается на сайте завода, «проект разрабатывается с целью повышения эффективности производственных мощностей, сохранения кадрового потенциала и уникальных компетенций атомных предприятий, а также создания условий для реализации новых инвестиционных проектов с дополнительными рабочими местами на высвобождаемых площадях».

Напомним,  информация о возможном переносе производства с владимирского предприятия в Ковров появилась в конце января.  Позже губернатор Светлана Орлова заявила, что завод не закроют.

Фото: http://www.vpotochmash.ru/press-centre/photo/?base=4&news=22

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