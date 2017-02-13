В Коврове пожарные вынуждены искать гидранты под снегом

Недавно в Коврове во время пожара на улице Пролетарской в южной части города прибывшие на тушение очага загорания огнеборцы были вынуждены потратить драгоценное время на поиски пожарного гидранта, который оказался заваленным грудой снега.

Пожарные гидранты – это наружные водопроводные краны, к которым при необходимости можно быстро присоединить специальный рукав, чтобы подать воду в нужное место или наполнить емкости пожарной машины.

Как пояснили в ковровской мэрии, в городе оружейников в принципе пожарных гидрантов достаточно, но последние лишь номинально числятся в ведении «Водоканала», а на практике горадминистрацией закреплены за собственниками и пользователями находящихся рядом зданий или помещений.

На улицах, застроенных частными домами, их собственники и обязаны следить за гидрантами, а контролировать данный процесс – уличкомы. Зимой домохозяева должны очистить гидранты от снега и льда, расчистить подъезды к ним и обозначить наличие пожарных кранов.

Однако, как показали события на Пролетарской, гидранты порой погребены под снежными завалами, а подъехать к ним даже тяжелой пожарной машине бывает затруднительно. Горадминистрация обязала уличкомы обеспечить доступ к гидрантам и доложить о проделанной работе еще до середины февраля.

Впрочем, ожидать, что все до одного гидранты сразу же будут расчищены, вряд ли приходится, и надежд больше не на внезапно проснувшуюся сознательность граждан, а на скорое наступление весны.

Фото: http://43.mchs.gov.ru/upload/site43/iblock/6d6/ 6d6c5e718b0b1d3bce3541c83d734636 -800×600.jpg