Материнский капитал владимирцы чаще тратят на жильё

Ровно десять лет назад – в начале 2007 года – Пенсионный фонд начал выдавать первые государственные сертификаты на материнский капитал. За десять лет обладателями сертификата стали 64795 владимирских семей, 28379 из них уже полностью использовали его средства.

Самое популярное направление использования материнского капитала – улучшение жилищных условий. За все время действия программы благодаря материнскому сертификату жилищные условия улучшили 39203 владимирских семей. Из них 23484 семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 15719 семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

На обучение детей Отделение ПФР по Владимирской области приняло 2011 заявлений и 15 заявлений на перевод средств на накопительную пенсию мамы.

В региональном отделении ПФР уточняют, что подать заявление на получение сертификата, а потом на распоряжение его средствами можно в Личном кабинете на сайте ПФР. Это в значительной степени экономит время молодым родителям.

Кроме того, Пенсионный фонд напоминает, что для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года – для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Фото: http://hopebydesign.net/category/reflections/