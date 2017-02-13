Административная ответственность за нарушение законодательства о рекламе

08 февраля 2017г. года заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении главного редактора газеты «Ковровская неделя» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Нарушение выразилось в размещении заместителем главного редактора в газете «Ковровская неделя», выпуск №43 (264) от 28.10.2016г. рекламной статьи под заголовком «Ритуальные аппетиты в особо крупных размерах», содержащей нарушение ст. п. 1 ч.2 ст. 5 и ст. 16 ФЗ «О рекламе», поскольку данная статья содержит некорректные сравнения рекламируемого товара (услуги) с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, а также поскольку данная рекламная статья не сопровождалась пометкой «реклама» или «на правах рекламы».

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признала главного редактора газеты «Ковровская неделя» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ и привлекла к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства Российской Федерации в виде штрафа в размере 4 000 рублей.