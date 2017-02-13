Владимирское УФАС сообщает

08 февраля 2017г. года заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении главного редактора газеты «Вперёд» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Нарушение выразилось в размещении главным редактором в газете «Вперёд» выпуск от 08-11 июля 2016г. на стр. 1 рекламного объявления следующего содержания: «Меховая фабрика «СВЕТЛАНА» 11 – 13 июля … мы порадуем Вас… пальто, пуховики, головные уборы … г. Петушки, «Районный дом культуры», содержащего нарушение ст. 16 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе»), поскольку в данном рекламном объявлении отсутствует пометка «реклама» или «на правах рекламы».

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, заместителем руководителя Владимирского УФАС России было принято решение о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с малозначительностью нарушения в порядке статьи 2.9 КоАП РФ.