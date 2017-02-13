Камешковского предпринимателя наказали за просрочку

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.

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По данным пресс-службы областной прокуратуры, в магазине, принадлежащем ИП Молочковой, были найдены просроченные йогурты, плавленый сыр, колбасные изделия, пельмени.

В отношении предпринимателя было вынесено постановление  по делу об административном правонарушении. Женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Кроме того, по результатам внесенного прокурором представления, привлечен к дисциплинарной ответственности продавец.

В настоящее время выявленные нарушения устранены.

Фото: 5-11-14-09-19-42/proisshestviya/

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