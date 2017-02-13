Настоятель монастыря сбил клирика на «зебре»

Настоятель монастыря, ехавший на «Land Cruiser Prado» сбил пешехода, переходившего дорогу на улице Горького. Пострадавший тоже оказался служителем храма: он – клирик одного из местных приходов.

Авария случилась в районе дома № 103, на подходе к школе № 25 и развязке, ведущей к «пекинке». Там – пешеходная «зебра», которой часто пользуются родители и дети, идущие в школу. Накануне учебного года городские власти обновили этот переход: повесили сигнальные светофоры и дополнительные знаки над дорогой. Разметка давно стерлась, но о переходе все водители знают, он заметен издалека.

50-летний настоятель монастыря (какого именно, выяснить не удалось) ехал на «Land Cruiser Prado» со стороны «пекинки». Пострадавший – 27-летний мужчина переходил дорогу четко по «зебре». Два потока машин уже встали, чтобы его пропустить. Внедорожник ехал в третьей полосе на «встречке».

То ли водитель не заметил, что другие машины остановились, то ли не успел среагировать – пока неясно: обстоятельства дела выясняют следователи ГИБДД. На улице в 7.25 утра было достаточно светло, видимость была хорошей.

В результате ДТП пешеход серьезно пострадал. «Скорая» диагностировала у молодого человека закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рваные раны переносицы, затылочной части головы. На момент госпитализации священнослужитель находился в коме.

Известно, что водитель внедорожника был трезв, никаких серьезных правонарушений не имеет.