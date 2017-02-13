Владимирское «Торпедо» обыграло столичную команду

На столичном стадионе состоялся товарищеский матч между московским «Домодедово» и владимирским «Торпедо». Поединок состоялся в рамках подготовки к новому сезону.

При равной игре в стартовые сорок пять минут противостояния чёрно-белые сумели извлечь выгоду из минимума голевых моментов. Многоходовая комбинация с участием Александра Заикина, Ильи Зинина, Дмитрия Лобанова завершилась точным ударом в исполнении Дмитрия Зиновича, – сообщает официальный сайт «Торпедо – Владимир».

Во втором тайме отправить мяч в ворота «Домодедова» могли Максим Сасс и Евгений Тараканов. «Особенно не повезло Максиму, когда он головой был просто обязан поразить цель, но на пути полёта кожаной сферы оказались игроки в оранжевых футболках» – досадует пресс-секретарь клуба Владимир Никольский. Также руководство команды отметило несколько сэйвов в исполнении Вячеслава Граба.

Однако счет так и не изменился до конца матча. Итог игры – 1:0.

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