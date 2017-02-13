Молодежь приглашают на Дельфийские игры

Национальным Дельфийским советом России начался приём заявок от регионов страны на участие их сборных в молодёжных Дельфийских играх.

Сборная Владимирской области должна быть сформирована до 28 февраля.

Шестнадцатые молодёжные Дельфийские игры России пройдут с 18 по 23 апреля в Свердловской области. Участвуя в состязаниях, молодые дельфийцы борются за место в индивидуальном зачёте и защищают честь своей малой Родины – по итогам соревнований подводится результаты командного первенства среди субъектов Российской Федерации, показатели которого лягут в основу Дельфийского рейтинга регионов 2017 года.

Соревнования пройдут по 29 номинациям: народное, академическое, сольное и ансамблевое пение; театр; современный, народный и классический танец; цирковое, кулинарное и парикмахерское искусство; дизайн одежды; тележурналистика; фотография и другие (полный список размещён на сайте delphic.world).

Лауреаты игр получат золотые, серебряные и бронзовые медали. Победителей и призёров определит общероссийское жюри, в состав которого войдет около 100 признанных мастеров искусств, продюсеров, профессоров и докторов искусствоведения.

Стоит отметить, что в 2015 году представительница нашего региона Виктория Кохиашвили завоевала золото Дельфийских игр в номинации «Кулинарное искусство».

Дельфийские игры родились в Греции. Первые современные всемирные Дельфийские игры, в которых приняли участие представители 27 стран, были проведены в 2000 году в Москве. На сегодняшний день в Международных Дельфийских играх участвует 65 стран.

Фото: http://almavolga.ru/news/item/id/4890