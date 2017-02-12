Сад мечты в Юрьевце превращается в долгострой

Капсулу в основание будущего трехэтажного здания закладывали в декабре 2014 года с большой помпой. В присутствии вице-губернатора Дмитрия Хвостова (ныне находится под стражей по подозрению во взятках) застройщик обещал запустить садик менее чем за год. Одновременно строительная компания возводила в микрорайоне жилые дома. Работы там велись куда расторопнее, чем на социальном объекте. За три с лишним года вдоль основной дороги в Юрьевце выросли многоэтажные и многоподъездные дома.

Сейчас четыре новостройки уже заселены, ещё три достраиваются быстрыми темпами. Квартиры раскупаются бойко. Хорошее местоположение, экология, добираться удобно. Многие новосёлы – семьи с детьми. Для них садик в трёх минутах ходьбы от дома – мечта. Но итог более чем двухлетней работы застройщика на детском саду – «коробка» здания с застеклёнными окнами. До внутренней и внешней отделки далеко. И на них уйдет порядочно времени, потому что проект не скучный типовой, а с изысками.

Внутри планируются помещения на 8 разновозрастных групп, плавательный бассейн, физкультурный и музыкальный залы. Снаружи фасады украсят разноцветным сайдингом, будут крытые крылечки с колонами. На территории садика поставят 8 веранд, разобьют клумбы, газоны, сделают пешеходные дорожки. Вот только когда это будет – вопрос.

За всё время строительства садика в Юрьевце местные власти ни разу не обмолвились о задержках на объекте. Тихо переносят срок сдачи с 2015-го на 2016-й, с 2016-го на 2017-й… Садик упоминается во всех планах по ликвидации очереди в дошкольные учреждения. Мол, задел имеется, готовы к приросту рождаемости, для малышей от 2 до 7 лет место найдётся!

А застройщик не торопится. Его выгода – в строительстве домов и продаже квартир, потому-то они и растут на поле в Юрьевце, как грибы после дождя. А «прописать» социальный объект необходимо было только на стадии утверждения проекта комплексной застройки. Это условие обязательное, но вот сроки его исполнения расплывчатые, и всегда – какая досада! – находятся объективные причины для их переноса.

Тем временем, управление образования администрации города Владимира уже объявило о начале работы по комплектованию садиков на предстоящий новый учебный год. В очереди – около 4 тысяч детей. В мае за путевками в отдел комплектования уже смогут обращаться жители Фрунзенского района Владимира, в июне – Октябрьского и в июле – Ленинского… Будет ли в активе «ленинцев» новый детсад в Юрьевце, пока не известно.

Кстати, кроме нового детского сада проектом комплексной застройки Юрьевца предусмотрено еще и строительство школы. Имеется и её предварительный проект.

Но пока о начале строительства этого социального объекта и речи не идет. К 2022 году – в лучшем случае. Правда, напротив нового жилого квартала стоит обновленная школа № 42, и её ресурсов пока, вроде бы, достаточно. Тем более, что там имеется и плавательный бассейн, и физкультурные залы.

Папам и мамам – на заметку: отдел по комплектованию детских садов: г. Владимир, ул.Северная, 28-а (остановка П. Осипенко). Телефоны для справок 33-59-12, 53-17-26.