Злоумышленники использовали владимирские адреса

В списке предприятий-фантомов, выпускающих опасную «омывайку», оказались компании с владимирской пропиской. Он опубликован на официальном сайте Роспотребнадзора Коми.

Санитарные врачи проверяли упаковки со стеклоомывающими жидкостями для автомобилей. По итогам исследований составлен перечень компаний, в «омывайках» которых обнаружено многократное превышение метанола – смертельно опасного яда. Среди полтора десятка предприятий, упоминаются, в том числе, два владимирских ООО («Зодиак» и «Вертикаль»), а также ковровская производственная площадка и балакиревская (Александровский район).

Роспотребнадзор выяснил, что адреса, указанные на этикетках упаковок со стеклоомывающей жидкостью и в сопроводительных документах (сертификаты соответствия, свидетельства о государственной регистрации), «липовые». Указанные предприятия-производители отсутствуют.

Санитарные врачи категорически не рекомендуют приобретать омывающие жидкости от неизвестных производителей. «При потерях, связанных с покупкой некачественной и опасной продукции, гражданам некому будет предъявить претензии и возмещение вреда здоровью», – констатирует Роспотребнадзор.

Внимание к спиртосодержащей продукции санитарное ведомство усилило с декабря прошлого года, после массового отравления в Иркутске метиловым спиртом, содержавшемся в «Боярышнике».

фото: apbi.atp.by