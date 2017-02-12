К перезагрузке «Золотого кольца России» пристегнут тройку лошадей

В ближайшую пятницу, 17 февраля, стартует турнир по традиционной экипажной езде «Большой Владимирский тракт». Деревня Крутово (Петушинский район) соберет «троечников» из регионов Центральной России.

Программа рассчитана на 2 дня. В первый день состояться соревнования по фигурной езде на санях (одиночные и парные запряжки) и на тройках. Во второй день участники будут состязаться в паркуре. Преодоление полосы препятствий, как правило, проходит исключительно зрелищно. По итогам заездов двух дней будет определен обладатель Кубка губернатора области для русских троек.

А если позволит погода, то пройдут бега троек «взапуски» на поле. Это также наиболее эффектная часть программы «Большого Владимирского тракта».

Турнир пройдет в 13-й раз. В прошлом году экспертная комиссия Национального календаря, в том числе, представители туристических фирм России и Национального офиса по туризму «Visit Russia», а также специалисты в области событийных премий, признала его в числе лучших событийных проектов России межрегионального и международного уровня. Организаторы уверены, что и в этом году он займет особое место среди мероприятий, посвященных 50-летию «Золотого Кольца России». Владимирская область в числе первых трех регионов участвует в программе «Золотое кольцо 2.0. Перезагрузка». Авторы проекта намерены переформатировать известный маршрут, который подрастерял популярность у туристов и путешественников. Перезагружать Золотое кольцо будут в несколько этапов. Одна из первоочередных задач – разработать единую систему стандартов оценки турпродукта областей, единый событийный календарь и объединить потенциал регионов по продвижению Золотого кольца на международном уровне.

фото: http://eventsinrussia.com