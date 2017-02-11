Знаменитый блогер Кирилл Мешьшиков борется за жизнь

Кирилл ведёт видео-дневник. Снимает всё, что с ним происходит. А ещё – занимается благотворительностью. Он создал проект помощи «СМОГУ»: помогает кому-то словом, кому-то делом. Информацию об этом размещает в социальных сетях. Обычное хобби быстро переросло в профессию.

Наедине с болезнью

– Первые симптомы болезни появились в армии, – рассказывает Кирилл Меньшиков. – Держалась постоянная температура – в районе 37. Я скрывал это. Но иногда она поднималась под 40. Буквально каждый месяц меня клали в лазарет. Через три месяца после того, как я вернулся на «гражданку», у меня над ключицей начал расти лимфоузел. Сначала я не предавал этому значения, но потом он стал размером с куриное яйцо. В то время мне было 19. Вскоре лимфоузлы распухли по всему телу. В начале лета я слёг от болезни и только к концу октября мне поставили диагноз – онкология, 3 стадия.

Несчастья сыпались со всех сторон. В тот же год Кирилла обманул приятель, а потом он потерял любимую девушку. «Товарищ» был ещё несовершеннолетний. Илья – так его звали. Он сказал Кириллу, что у него умерла мама, ему негде жить и теперь его заберут в детский дом. Ничего не подозревавшие Меньшиковы добродушно впустили в квартиру, как оказалось, афериста…

– Илья прожил у нас три дня, – вспоминает Кирилл. – Вышел поговорить по телефону в коридор и пропал. Куртка висит, а его нет. Вместе с ним исчезли наши деньги. Тогда мы все поняли. Моя мама решила позвонить ему домой. Оказалось, что мать Ильи жива! Она сама взяла трубку! Выяснилось, что до того, как прийти к нам, он вывез из дома всю технику. Когда Илья учился в колледже, обокрал общагу! Потом мать Ильи даже написала отказ от сына, чтобы не выплачивать за него долги.

…Начались первые курсы химиотерапии. В онкодиспансере Кирилл постоянно ждал свою девушку, но она приходила редко. Объясняла это тем, что училась. Чтобы как-то развлечь себя, молодой человек стал убегать из больницы. Садился в автобус, ездил по городу и слушал музыку. Потом возвращался в палату. Однажды во время такой поездки Кирилл встретил свою девушку с другим.

В итоге Кирилл остался без девушки и без друзей. Именно в тот момент ему и пришла идея создать видеоблог.

«Я смогу»

– Жизнь загоняла в гроб, – вздыхает Кирилл. – Начал думать, что я могу оставить после себя. Вдруг понял, что ничего полезного в жизни не сделал. Решил, что буду снимать на видео, как я замечательно живу, несмотря на такой серьезный диагноз. Создал блог «Я смогу» для отчаявшихся людей, чтобы на своем примере показать – можно справиться с абсолютно любой проблемой. Я стал заниматься благотворительностью, посещать детские дома – приносил ребятам сладости, общался. Весь процесс снимал на камеру. Там же в блоге рассказывал новости о себе, о лечении. Я создал что-то новое, чего раньше не было! Обо мне начали писать в газетах. Потом заинтересовалось местное телевидение, а через месяц – федеральные каналы.

Помимо социальных сетей, блогер создал собственный канал в ютубе, куда тоже стал выкладывать свои видео. Это оказался успешный проект. Он даже начал приносить прибыль. Блогера стали приглашать на программы центрального ТВ: «Мужское/Женское», «Пусть говорят», «Прямой эфир»…. Любое приглашение на участие в передаче оплачивалось. После появления на федеральных каналах, Кирилл обрёл известность. Только «ВKонтакте» у Кирилла появилось больше 10 тысяч сообщений.Люди обращались к нему за советом, искали поддержки. Нередко он выезжал к ним в другие города.

– Когда собираюсь в какой-то город, я сразу пишу, что там буду, – поясняет блогер. Мы собираемся с моими подписчиками и делаем какие-то крутые проекты, устраиваем флешмобы. Было очень много людей, которые душу изливали. Были молодые мамаши, которых я отговаривал делать аборт. Некоторых спасал от суицида.

За время лечения Кирилл Меньшиков прошел 6 курсов химии и лучевой терапии. Болезнь, вроде бы, отступила. В жизни уже известного буквально на всю страну блогера появилась новая любовь по имени Наташа. Кириллу звонили с первого канала. Молодому человеку предложили отдать его проект на телевидение, а ему самому стать ведущим. Казалось, что жизнь налаживалась.

Болезнь вернулась

Все же сотрудничество с «Первым» каналом пришлось отложить до лучших времен. Ремиссия продлилась всего лишь полгода. Лимфоузлы снова стали увеличиваться. Кирилл понимал, что болезнь вернулась, но был занят своим проектом и не спешил в больницу. К врачам обратился только через месяц.

– Сначала опухоль появилась подмышкой, а потом они стали появляться по всему телу. Образование, которое появилось в подмышечной впадине, начало распадаться. Пришлось делать операцию. Удалили лимфоузел. Теперь у меня эта подмышка даже не потеет, – шутит Кирилл.

Рак дал осложнения. Кирилл готовился ко второму курсу химиотерапии. Сидел дома, пил молочный коктейль и вдруг внезапно поперхнулся. На следующий день будучи в больнице, парень уже попросту не мог пить и есть. Врачи вынесли новый диагноз – свищ между трахеей и пищеводом.

– Оказалось, что у меня дырка в шее, – продолжает юноша. – То, что я ел, попадало в легкое, а воздух попадал в желудок. Я даже не мог сесть или лечь нормально. Дальше начался замкнутый круг. Химию нельзя было делать из-за того, что был свищ. Рецидив был очень сильный. Фактически я умирал.

Врачи сказали Кириллу, что он больше никогда не сможет есть. Он принимал пищу в виде специальных смесей через трубочку. Блогер обратился к своим подписчикам, стал собирать деньги для лечения в Израиле. Реквизиты для перечисления средств были размещены в социальных сетях и развешаны по всему городу. Недоброжелатели стали обвинять Кирилла в мошенничестве. Группу «ВKонтакте» заблокировали «за подозрительные сборы». Многие подписчики стали требовать вернуть деньги.

– Я не выдержал этих подозрений и прекратил собирать деньги, – вспоминает Кирилл. – Начал отправлять деньги назад тем, кто этого требовал. Позже мне же начали писать всякие аферисты и скидывать левые чеки. Как-то случайно посмотрел на квитанцию, а там вообще покупки какие-то!

Всего Кириллу перечислили полтора миллиона. Идея с лечением в Израиле осталась в прошлом. Денег было не достаточно. По советам подписчиков блогер решил, что будет лечиться в «Научно-исследовательском институте онкологии имени Н.Н. Петрова», в Санкт-Петербурге.

Чтобы быть рядом с сыном, отец Кирилла ушёл с работы и жил в Питере. Мама так сильно переживала всё случившееся, что получила инфаркт.

Лекарство Жанны Фриске

Кирилл по-прежнему был гостем программ на местном и федеральном телевидении, поэтому периодически покидал онкоцентр. Одно из таких приглашений стало для него судьбоносным. На передаче «Прямой эфир» Кирилл Меньшиков встретился с родной сестрой певицы Жанны Фриске Натальей Фриске (Копыловой). Как оказалось, Наталья уже давно искала человека, которому можно было бы отдать лекарство сестры, которое Жанна не успела использовать при жизни. В студию Наталья вошла уже с медицинским чемоданчиком и вручила лекарство нашему земляку. Напомним, именно на покупку этого препарата для Жанны люди со всей России собирали деньги.

– Да, лекарство помогло, – радостно отвечает Кирилл. – Это маленькая ампула, которая вводится в физраствор и поступает в организм с капельницей. У меня было 4 таких ампулы. Этого хватило, чтобы болезнь снова отступила!

Собирались консилиумы. Врачи решали вопрос, что делать со свищом.

– Сначала все это дело пытались скрепить железными скобами, – вспоминает владимирец. – Через две недели после операции я просто кашлянул и железка вылетела. Показал врачу. Говорю ему: что, это конец? Дыра стала еще больше!

Нужна была другая операция. На этот раз врач предупредил, что я могу не проснуться. Такие операции у нас в стране ещё не делали. Я сказал: давайте, делайте. Хотелось, чтобы всё скорее закончилось. Операция длилась восемь часов.

Свадьба пела и плясала

В НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова Кирилл Меньшиков провёл полгода. Началась вторая ремиссия. В июне 2016 он наконец-то оказался дома. Минувшей осенью ему исполнилось 22 года. В сентябре одно из столичных изданий выпустило о Кирилле Меньшикове книгу «СМОГУ победить рак». Здесь рассказана вся его жизнь и собраны посты, которые он размещал у себя в блоге.

– Мне выделили редактора, который созванивался со мной по два раза в неделю, и мы с ним разговаривали по несколько часов. Даже лично встречались, – раскрыл Кирилл механизм создания книги.

Еще до выписки из онкологического центра он решил, что женится на Наташе. Ребята знакомы уже много лет. Все начиналось с обычной дружбы, которая со временем переросла в настоящие чувства.

– Наташа зарекомендовала себя как девушка очень верная, она прошла со мной огонь и воду, – говорит Кирилл. – Мы несколько дней в шутку говорили о ЗАГСе. Потом как-то проснулись и поехали подавать заявление. Я снял видео, на котором делаю ей предложение, но в интернет его не выложил.

Свадьбу сыграли 22 октября. Свидетелем жениха стал Владимир Минеев, знаменитый кикбоксер, чемпион Европы и Мира. Жизнь била ключом. Молодожены наслаждались долгожданным счастьем.

Третий рецидив

Питерские врачи предупреждали Кирилла о том, что будет третий рецидив. Лекарства Жанны Фриске было слишком мало. Парень попросту не долечился. Незадолго до Нового года Кирилл узнал, что снова болен. Всё по третьему кругу: анализы, госпитализация, химиотерапия. Чтобы полностью выздороветь, блогер снова обратился в НИИ онкологии имени Петрова. Врачи согласились помочь. Теперь только таргетная терапия – другой способ лечения рака.

– Я в Санкт-Петербурге. Уже успели взять биопсию костного мозга и биопсию из новообразования в груди, – сообщил Кирилл. – После «химии» у меня появилась пневмония. Мне убирают ее антибиотиками. Сейчас начнут делать инъекции таргетного препарата. Это лекарство нацелено именно на мой диагноз.

Лекарство должно помочь. В скором времени Кирилл Меньшиков планирует вернуться домой. Через три месяца у знаменитого блогера должен родиться сын. Будущие родители готовятся к рождению первенца и выбирают мальчику имя.

Евгений Павлов