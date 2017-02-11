Владимирская «Лыжня России» бьет рекорды

Регистрация участников на спортивно-массовый праздник «Лыжня России – 2017» закончилась еще 2 дня назад. Все шесть тысяч номеров и шапочек были разобраны. Однако, как подчеркивали организатора, и без этих подарочных элементов лыжной экипировки любой мог встать на лыжню в парке «Дружба», который по традиции принимал участников всероссийского забега. В этом году он проводился в 35-й раз.

Олег Медведев, руководитель городского Управления по физической культуре и спорту, затруднился назвать «Призыву» точную цифру участников, но отметил, что их пришло гораздо больше, чем в прошлом году (тогда участвовали 7,5 тысяч человек). Места хватило всем. Самые юные участники (2007 год и моложе) оказались в большинстве. Они бежали 1 км. Организаторы конкурса отметили памятными подарками трехлетнюю Веру Рожнову и ее ровесника Егора Боровикова, как самых участников «Лыжни России». Малыши вышли на старт вместе с родителями. Кстати, среди награжденных и семья Сорокиных, в которой представители разных поколений с удовольствием встают на лыжню.

Самая старшая возрастная группа преодолевала дистанцию 10 км. Здесь среди мужчин сильнейшим был Евгений Рыбаков. У женщин лучший результат показала Анастасия Пислякова. Организаторы отметили и самых возрастных лыжников. Памятные призы получили Владимир Синицын и Наталья Поняева.

VIP-забег заставил смазать лыжи первых лиц города и региона. Они бежали 1 километр. Первый вице-мэр Владимир Гарев, которого частенько видят на лыжне в парке, уступил первому заместителю руководителя СК РФ по Владимирской области Андрею Егорову.

Участники отмечали и хорошую организацию праздника, и отличную погоду – без ветра и солнца.