К селам подведут новые дороги

Администрация области утвердила план ремонта сельских дорог. Так, в Селивановском, Ковровском и Кольчугинском районах отремонтируют и построят свыше 10 километров дорог.

В Ковровском районе реконструируют дороги Чкалова-Осипово-Плосково и Широково-Зубцово. В Кольчугинском районе построят дорогу до деревни Большое Григорово. В Селивановском районе построят подъезд к деревни Ознобишино и проведут реконструкцию существующей дороги Красная Ушна-Жары.