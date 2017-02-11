К селам подведут новые дороги

Во Владимирской области в этом году на строительство и реконструкцию сельских дорог потратят 232 млн рублей.

4 0
4 0

Администрация области утвердила план ремонта сельских дорог. Так, в Селивановском, Ковровском и Кольчугинском районах отремонтируют и построят свыше 10 километров дорог.

В Ковровском районе реконструируют дороги Чкалова-Осипово-Плосково и Широково-Зубцово. В Кольчугинском районе построят дорогу до деревни Большое Григорово. В Селивановском районе построят подъезд к деревни Ознобишино и проведут реконструкцию существующей дороги Красная Ушна-Жары.

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы