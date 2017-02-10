Карьера судебного пристава закатилась в Вязниковском суде

Он признан виновным в совершении нескольких преступлений, а история его похождений напоминает скверный провинциальный анекдот. Подсудимому – Александру Болгову исполнилось 60 лет. Несмотря на довольно солидный возраст, мужчина вёл себя далеко не идеально.

Как сообщает Следственное управление СК РФ, многие сослуживцы характеризовали его как человека высокомерного, бестактного, допускавшего нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. По мнению следствия, он ещё грешил тем, что использовал служебное положение в корыстных целях.

Судя по материалам уголовного дела, в 2015 году Болгов, обладая информацией об исполнительном производстве в отношении местного жителя – должника по кредитным банковским обязательствам, пообещал тому лично продать арестованное имущество, а деньги – перечислить в счет погашения долга. Начальник ОСП дал указание подчиненному отменить запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств мужчины – автомашины КамАЗ и прицепа, а затем, действуя обманным путем в интересах родственника, склонил должника заключить договор купли-продажи на имущество, оценив его в 60 тысяч рублей при рыночной оценочной стоимости около 400 тысяч. При этом, уточняет следствие, Болгов даже 60 тысяч рублей, полученные от покупателя, не перечислил на погашение долга, а присвоил себе.

В период с сентября по декабрь 2015 года старший судебный пристав, используя должностное положение, в нарушение закона фактически изъял из возможностей исполнительного производства арестованное имущество должника – иномарку «Renault Duster» и лично разъезжал на автомобиле, как на своём собственном. Естественно, реализовать арестованное имущество на торгах в счет погашения взысканий было невозможно.

В октябре 2015 года Болгов в состоянии алкогольного опьянения следовал на служебном автомобиле под управлением водителя ОСП и беспричинно из хулиганских побуждений нанес подчиненному побои. Кроме того, в июне 2016 года, опять-таки, будучи подшофе и находясь дома, угрожал расправой сожительнице, приказывая ей не ходить в следственный отдел Следственного комитета для дачи показаний, изобличающих его в совершении должностных преступлений.

На стадии следствия Болгов скрывался, в связи с чем был объявлен в розыск. 9 января 2017 года его задержали и суд по ходатайству следователя СК России вынес решение заключить его под стражу.

Следствием собран комплекс доказательств, допрошено более 40 свидетелей, проведены различные судебные экспертизы, изучены сотни документов. Имущество потерпевших – иномарка, автомашина «КамАЗ» и прицеп изъяты из незаконного владения и переданы приставам для исполнения производств.

Болгов признал вину в инкриминируемых деяниях в полном объеме, раскаялся в содеянном и заявил ходатайство о рассмотрении дела судом в особом порядке.

Приговором Вязниковского городского суда от 10 февраля 2017 года осужденному назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно и запрета за занятие государственных и муниципальных должностей сроком на 3 года.

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